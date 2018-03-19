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Курортный сбор введут на всех территориях края, где культивируется туризм?
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Курортный сбор введут на всех территориях края, где культивируется туризм? 

АиФ — Алтай 3 часа назад
То, что с 1 мая отдыхающие в Белокурихе будут платить деньги за своё присутствие на курорте, известно. Но часто апробация чего-то в одном месте становится повсеместной нормой. Не будет ли так же и с курортным сбором?
О том, что региональные власти планируют ввести курортный сбор и на другие территории края, рассказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин. «По мере того, как мы получим апробацию этого нововведения, мы будем распространять его и на другие территории Алтайского края, где культивируется туризм. Постепенно, не напрягая тех людей, которые приезжают к нам любоваться природой, познакомиться с культурно-историческим наследием, поправить своё здоровье», — сказал сенатор от края. Напомним, что в 2018 году курортный сбор составит 30 руб. с человека, а затем — в 2019-2022 годы — 50 рублей. При этом жители края, приезжающие в Белокуриху (а впоследствии и в другие туристические центры региона), тоже будут платить туристический сбор.
АиФ — Алтай: последние новости
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