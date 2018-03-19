Ещё
Во время проведения ЧМ по футболу аэропорт Шереметьево расширит перечень услуг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во время проведения ЧМ по футболу аэропорт Шереметьево расширит перечень услуг 

Управа района Молжаниновский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Для пассажиров VIP-залов аэропорта Шереметьево во время проведения чемпионата мира по футболу-2018 введут дополнительные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
— В VIP-залах Шереметьево можно будет пройти таможенный и пограничный контроль, — уточнили в пресс-службе.
С открытием нового терминала «В» станут доступны два новых бизнес-зала «Кандинский» и «Рублев» общей площадью 4,1 тыс. кв. м на 700 посетителей. Для пассажиров, предпочитающих особые условия обслуживания, в новом терминале откроется VIP-зал площадью около 1,7 тыс. кв. м на 110 гостей.
Отметим, что Шереметьево уделяет особое внимание совершенствованию услуг премиального уровня. В настоящий момент в аэропорту действуют четыре VIP-зала и 11 бизнес-залов. По итогам прошедшего года бизнес-залы аэропорта обслужили свыше 2,3 млн пассажиров, что более чем на 20% превышает итоги 2016 года. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Собянин: Южная рокада станет важнейшей дорожной стройкой ближайших лет Собянин опроверг слухи о строительстве деревянных домов на месте пятиэтажек Около 2,5 млн. человек приняли участие в праздничных гуляниях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»916
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие283
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось12
ЕС поддержал наказание России176
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова21
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение