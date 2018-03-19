Во время проведения ЧМ по футболу аэропорт Шереметьево расширит перечень услуг

Для пассажиров VIP-залов аэропорта Шереметьево во время проведения чемпионата мира по футболу-2018 введут дополнительные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— В VIP-залах Шереметьево можно будет пройти таможенный и пограничный контроль, — уточнили в пресс-службе.

С открытием нового терминала «В» станут доступны два новых бизнес-зала «Кандинский» и «Рублев» общей площадью 4,1 тыс. кв. м на 700 посетителей. Для пассажиров, предпочитающих особые условия обслуживания, в новом терминале откроется VIP-зал площадью около 1,7 тыс. кв. м на 110 гостей.

Отметим, что Шереметьево уделяет особое внимание совершенствованию услуг премиального уровня. В настоящий момент в аэропорту действуют четыре VIP-зала и 11 бизнес-залов. По итогам прошедшего года бизнес-залы аэропорта обслужили свыше 2,3 млн пассажиров, что более чем на 20% превышает итоги 2016 года. (то)