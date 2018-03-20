10 городов России для отдыха с детьми

Москва , 20 марта — «Вести. Экономика». Эксперты назвали российские города, наиболее подходящие для отдыха с детьми. 1. Ялта

Ежедневно в Ялте туристы в среднем платят около 2400. Ялта — курорт и порт на Южном берегу Крыма

Также располагаются пляжи санаториев и пансионатов, которые сегодня также открыты для всех желающих. «Лечебный пляж», «Солнечный пляж», пляж «имени Мориса Тореза», пляж гостиницы «Ялта», пляж санатория «Горный», пляж санатория «Ай-Петри». Пляж отеля «Левант» в Приморском парке, который находится рядом с минеральным источником «Бювет». Пляжи Ялты разделены бунами. 2. Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге туристы платят в среднем около 2500 ежедневно.

Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО ; это один из самых важных в стране центров туризма.

Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов: Эрмитаж , Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект. 3. Сочи

Средняя стоимость проживания в Сочи в день составляет 2300 рублей. Сочи — крупнейший курортный город России

На сегодняшний день Сочи — всесезонный курорт международного уровня; на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе: 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц. 4. Москва

Из названных городов дороже всего обойдется пребывание в столице — в среднем 2900 рублей.

Москва — важный туристический центр России. Московский Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 5. Казань

Казань является одним из крупнейших культурных центров России, сохраняя классические достижения, а также способствуя развитию современных, авангардных направлений во многих областях культуры.

В Казани ежегодно проходят международные фестивали: оперы Шаляпинский, балета Нуриевский, классической музыки Рахманиновский, оперный open air «Казанская осень», современной музыки «Конкордия», фольк— и рок-музыки «Сотворение мира», литературный «Аксёнов-фест», мусульманского кино «Золотой Минбар», ролевых игр «Зиланткон», многочисленные фестивали и конкурсы федерального и республиканского уровня. В 2014 году Казань принимала конкурс Тюрквидение. 6. Нижний Новгород

Нижний Новгород — важный экономический, промышленный, научно-образовательный и культурный центр России, крупнейший транспортный узел и административный центр Приволжского федерального округа.

Является одним из главных направлений речного туризма в России. Историческая часть города богата достопримечательностями и является популярным туристическим центром. 7. Анапа

Дешевле всего стоит отдых в Анапе — 2200 в сутки. Анапа — город-курорт на юге России, расположенный у побережья Чёрного моря в Краснодарском крае

В городе-курорте Анапа развита инфраструктура отдыха и гостеприимства. Большое количество санаториев, которые работают круглогодично, пансионатов, баз отдыха, больших и малых гостиниц.

Протяжённость пляжа составляет: 42 километра песчаного и 12 километров галечного. Работает множество магазинов по продаже различных сувениров и пляжного инвентаря. 8. Екатеринбург

Екатеринбург — крупный туристический центр. За последние годы проделана большая работа по созданию положительного имиджа Екатеринбурга, как центра международного конгрессного туризма.

Большая часть туристов едут чтобы «поклониться памяти последнего российского императора и его семьи».

Помимо этого, развиваются новые туристические направления: бажовская тематика, геолого-минералогическая тема, промышленный туризм, событийный календарь. 9. Ярославль

Туризм является важной сферой экономики города.

Ярославль традиционно включается в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо России»; серьёзный толчок развитию туризма в городе дало включение в 2005 году исторического центра города в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ярославль — один из старейших русских городов, основанный в XI веке и достигший своего расцвета в XVII веке; в 2010 году город отметил своё тысячелетие. 10. Калининград

В Калининграде расположены музеи (музей янтаря, историко-художественный, Мирового океана, Художественная галерея, музей фортификации и т. д.), театры, крупные библиотеки (в частности, фрагменты средневекового книжного собрания — библиотеки Валленродта), зоопарк, ботанический сад. В центре города расположен кафедральный собор в стиле кирпичной готики.