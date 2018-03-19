«Показательное выступление». Чем Алтайский край взял «Интурмаркет»

Уникальное издание

В нынешнем марте в московском выставочном центре «Крокус Экспо» экспозиция региона заняла 800 кв. м., на которых свои «турпродукты» представили более 60 организаций. Офсайт региона подчёркивает, что традиционно наш стенд отличается новыми решениями. Нынче это были медицинский туризм; лечебно-оздоровительный туризм; зона спортивного, детского и молодёжного туризма; зона паломнического туризма. В центральной экспозиции с помощью современных информационных технологий каждый посетитель мог совершить виртуальное путешествие по брендовым туристским маршрутам, узнать о крупнейших событийных мероприятиях региона, сфотографироваться на фоне природных достопримечательностей края.

Ещё нужно отметить, что «наши» презентовали на выставке издание «Туристская энциклопедия регионов России. Алтайский край». По словам сенатора Михаила Щетинина (он, напомним, много лет возглавлял Главк экономики и инвестиций края, — ред.), это уникальное издание, аналогов которому в стране пока нет, а «если поищем, не найдём и за рубежом». В нём систематизирован обширный материал о туристско-рекреационном потенциале всех территорий Алтайского края (по форме — это более семисот статей в алфавитном порядке). Представляя издание, Щетинин выразил надежду, что «энциклопедическую» инициативу поддержат и другие регионы страны.

Вложения в продвижение

Что касается затрат на участие в «Интурмаркете-2018», то точно известно, что власти края предлагали за создание стенда в 800 кв. м. (с зонами презентаций, дегустаций, деловых встреч и т. д.) 18 миллионов рублей. Но к этой сумме нужно прибавить (официальный, но не афишируемый) платёж за пользование этими самыми квадратными метрами в течение нескольких дней (по некоторым оценкам, в целом — не менее 15 млн рублей), а также затраты на перелёт и проживание в Москве алтайской делегации («звёзды» алтайской сцены на выставке танцуют-поют, видимо, тоже не за свой счёт? — ред.).

А что до отдачи, то её ещё сложней просчитать. Принято считать, что участие края в крупных престижных турвыставках способствует укреплению его туристического имиджа, продвижению, увеличению турпотока и даже привлечению инвестиций. По информации Михаила Щетинина, в 2017 году турпоток в Алтайский край достиг 2,15 миллиона человек, но кто знает, сколько из них приехали к нам ведомые предыдущими «Интурмаркетами»? Сенатор также говорил, что объём привлечённых инвестиций в сфере туризма за счёт всех источников финансирования в прошлом году в крае составил 1,6 миллиарда рублей, но и тут возникает тот же вопрос…

Впрочем, иногда активное и качественное продвижение имеет совершенно конкретный эффект. Так, посетивший алтайский стенд руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сказал, что некоторые проекты нашего региона «имеют прекрасные перспективы включения в новую программу по развитию внутреннего и въездного туризма».

— Есть необходимость дальнейшего развития субкластеров «Белокурихи-2» и «Белокурихи-3». Мы их поддерживаем, как и новый проект формирования геологического парка, — конкретизировал глава Ростуризма. — У нас есть понимание, что требуется дополнительное финансирование по линии федерального бюджета в размере примерно 400 миллионов рублей на 2019-2020 годы.

Правда, многие турорганизации (включая и город-курорт) больше бы обрадовались субсидированию ныне дорогостоящих «туристских» авиаперелётов на Алтай. Сколь бы ни был наш край красив, своеобразен, экологичен, гостеприимен, но при нынешней стоимости полётов из Центральной России… дешевле в Турцию. Но в этом вопросе, видимо, воздействия только выставочных экспозиций недостаточно…