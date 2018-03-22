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Москва и Сочи входят в топ российских направлений на весенние школьные каникулы
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Москва и Сочи входят в топ российских направлений на весенние школьные каникулы 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«В топ-7 экскурсионных направлений по агрегированным оценкам туроператоров весной 2018 г. вошли Санкт-Петербург, Казань, города «Золотого кольца», Сочи, Волгоград, Калининград и Москва», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в целом организованный спрос на российские направления на весенний каникулярный период выше, чем в прошлом году. При этом спрос высок как со стороны обычных туристов, так и школьных групп. По данным участников рынка, особенно популярны классические экскурсионные туры выходного дня.
Ранее в АТОР сообщили о том, что среди зарубежных направлений на школьные весенние каникулы лидируют ОАЭ, Таиланд, Вьетнам.
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 Ещё 7 источников 
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