Москва и Сочи входят в топ российских направлений на весенние школьные каникулы

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Волгоград, Калининград и «В топ-7 экскурсионных направлений по агрегированным оценкам туроператоров весной 2018 г. вошли Санкт-Петербург Казань , города «Золотого кольца», Сочи Москва », — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в целом организованный спрос на российские направления на весенний каникулярный период выше, чем в прошлом году. При этом спрос высок как со стороны обычных туристов, так и школьных групп. По данным участников рынка, особенно популярны классические экскурсионные туры выходного дня.