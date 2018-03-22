Москва и Сочи входят в топ российских направлений на весенние школьные каникулы 

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«В топ-7 экскурсионных направлений по агрегированным оценкам туроператоров весной 2018 г. вошли Санкт-Петербург, Казань, города «Золотого кольца», Сочи, Волгоград, Калининград и Москва», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в целом организованный спрос на российские направления на весенний каникулярный период выше, чем в прошлом году. При этом спрос высок как со стороны обычных туристов, так и школьных групп. По данным участников рынка, особенно популярны классические экскурсионные туры выходного дня.