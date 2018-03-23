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Эксперты назвали самые популярные направления весеннего туризма у россиян
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Эксперты назвали самые популярные направления весеннего туризма у россиян 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Популярные сервисы планирования путешествий оценили спрос на время весенних школьных каникул и выяснили, что самым востребованным туристическим направлением для россиян в 2018 году стал город Сочи.
Согласно данным компании Туту.ру, самыми популярным направлениям при путешествиях с детьми на весенние каникулы в период с 26 марта по 1 апреля стал Сочи с вылетами из Москвы.
"Стоимость перелета по этому маршруту составляет в среднем 7,5 тысячи рублей (минус 2,7% по сравнению с весенними каникулами 2017 года). На втором месте оказался Крым с вылетами из Москвы (8,6 тысячи рублей, плюс 1,8%). Третью позицию вновь занял Сочи при перелетах из Санкт-Петербурга (12,8 тысячи рублей, минус 12,5%)", — говорится в сообщении.
Также среди популярных направлений на каникулы — Минеральные Воды и Калининград. Жители регионов предпочитают поездки в Москву и Санкт-Петербург. По сведениям аналитиков, в десятке лидеров также оказались перелеты в столицы из Сургута, Ростова-на-Дону и Красноярска.
Эксперты метапоисковика авиабилетов Aviasales опубликовали свой каникулярный рейтинг, где самыми популярными направлениями для путешествий с детьми по России также являются Сочи и Симферополь, а кроме того Минеральные воды, Махачкала, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург.
Из зарубежных направлений, по версии Туту.ру, наибольшей популярностью в каникулы пользуются Тбилиси (11 место рейтинга), Ереван (13 место) и Париж (19 место). «Любопытно, что в прошлом году на весенние каникулы в десятку самых популярных направлений входило сразу несколько зарубежных городов. В том числе Мюнхен, Тбилиси и Прага», — отметили в компании.
При этом в компании Biletix отмечают, что доля продаж авиабилетов по внутренним и международным направлениям распределилась в пропорции 64% и 36% (в прошлом году — 56% и 44%).
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