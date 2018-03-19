В уфимском аэропорту скончался пассажир

Утром 19 марта в аэропорту башкирской столицы произошло ЧП. Пассажиры рейса «Уфа-Когалым» проходили регистрацию перед вылетом. Неожиданно одному из пассажиров, который должен был лететь на вахту, стало плохо. Это случилось около 10:48.

— Первую помощь 54-летнему мужчине оказали сотрудники аэропорта. Позже из Булгаково приехали медики, — рассказали в пресс-службе.

В 11:08 на место прибыла скорая помощь. Медики попытались реанимировать мужчину. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но все усилия были тщетны. В 11:25 врачи зафиксировали смерть пассажира. Что стало причиной такой скоропостижной смерти пока не известно. Это предстоит выяснить экспертам.