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В уфимском аэропорту скончался пассажир
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В уфимском аэропорту скончался пассажир 

ufa1.ru 4 часа назад
Фото: ufa1.ru
Утром 19 марта в аэропорту башкирской столицы произошло ЧП. Пассажиры рейса «Уфа-Когалым» проходили регистрацию перед вылетом. Неожиданно одному из пассажиров, который должен был лететь на вахту, стало плохо. Это случилось около 10:48.
— Первую помощь 54-летнему мужчине оказали сотрудники аэропорта. Позже из Булгаково приехали медики, — рассказали в пресс-службе.
В 11:08 на место прибыла скорая помощь. Медики попытались реанимировать мужчину. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но все усилия были тщетны. В 11:25 врачи зафиксировали смерть пассажира. Что стало причиной такой скоропостижной смерти пока не известно. Это предстоит выяснить экспертам.
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