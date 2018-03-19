«Экспресс Приморья» увеличил перевозки авиапассажиров

Тенденция роста продолжается и в марте. По оперативным данным в первой половине месяца объем пассажирских перевозок на участке Владивосток — аэропорт Кневичи вырос на 30%.

Отметим, в январе Международный аэропорт Владивосток обслужил более 163 тыс. пассажиров, что на 20% превышает прошлогодний период, а в феврале — 152 тыс. — на 19% больше, чем годом ранее. Увеличение пассажиропотока наблюдается, как на международных, так и внутренних направлениях.