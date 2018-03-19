«Экспресс Приморья» увеличил перевозки авиапассажиров 

Тенденция роста продолжается и в марте. По оперативным данным в первой половине месяца объем пассажирских перевозок на участке Владивосток — аэропорт Кневичи вырос на 30%.
Отметим, в январе Международный аэропорт Владивосток обслужил более 163 тыс. пассажиров, что на 20% превышает прошлогодний период, а в феврале — 152 тыс. — на 19% больше, чем годом ранее. Увеличение пассажиропотока наблюдается, как на международных, так и внутренних направлениях.
Интермодальное сообщение Владивосток — аэропорт Кневичи открылось в 2012 году, когда в столице Приморья проходил саммит стран-участниц АТЭС. Для этой цели ОАО «РЖД» вложило в инфраструктуру и приобретение подвижного состава более 8 млрд руб. Сначала организацией маршрутов занималось ООО «Аэроэкспресс», но компания признала этот проект коммерчески невыгодным, и с 1 марта 2015 года обслуживание рейсов на участке Владивосток — аэропорт Кневичи перешло к АО «Экспресс Приморья». В настоящее время на данном направлении курсирует 5 пар электропоездов.