Медицинский туризм: где дешевле лечиться

Мировой рынок медицинского туризма в 2017 году вырос на 4%. Совокупные доходы превысили $15 млрд В России количество въездных медицинских туристов превысило число выезжающих на лечение за границу. Уехало 80 тысяч человек, приехало 110 тысяч.

Около 60% медицинских туристов — граждане стран Центральной Азии. Еще треть пациентов приезжают в Россию из Восточной Европы. Более чем вдвое выросло число пациентов из Китая Южной Кореи , приезжающих в города Сибирского федерального округа и Москву для получения медицинской области в стоматологии, пластической хирургии, косметологии и гинекологии. Ряд медицинских процедур в России действительно делают качественно.

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Для сравнения: коронарное шунтирование в России стоит примерно $3,5 тысячи, а в США та же операция обойдется от $55 до $130 тысяч. Лазерная коррекция зрения в России $340-650 против $4-5 тысяч в Америке. Кроме того, в России развит внутренний медицинский туризм — более 9 млн человек. Это те, кто едет в регионы за дешевой стоматологией и косметологией, и те, кто приезжает из регионов и мелких городов в крупные центры и столицу за высокой квалифицированной медицинской помощью. Часть россиян уезжает за медицинской помощью в Беларусь . Сложные медицинские вмешательства здесь дешевле по сравнению с Россией на 25-30%. По данным агентства MedTravelBelarus, в прошлом году страну посетило 50 тысяч медицинских туристов, доля россиян составила 60-70%.

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