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В ДТП в Мексике пострадали 11 французских туристов
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В ДТП в Мексике пострадали 11 французских туристов 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Российская Газета
В результате дорожно-транспортного происшествия в мексиканском Канкуне ранения получили 11 французских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство туризма штата Кинтана-Роо.
Туристический микроавтобус перевернулся в воскресенье на трассе неподалеку от Канкуна. Всего в нем находились 18 туристов из Франции.
Иностранцы возвращались из поездки по туристическим местам штатов Кинтана-Роо, Юкатан и Чьяпас. По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением микроавтобусом.
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