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Артистов Макарских авиакомпания забыла в Шереметьево с другими пассажирами
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Артистов Макарских авиакомпания забыла в Шереметьево с другими пассажирами 

АиФ Красноярск 10 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Несколько человек остались в аэропорту Шереметьево из-за путаницы с посадко на самолет. Об этом на своей странице в соцсети написал Иван Мананкин.
По словам блогера, самолет «Аэрофлота» улетел в Абакан без десятка пассажиров бизнес-класса. Среди них были Виктория и Антон Макарские и ещё два музыканта из их коллектива. Предположительно, дело было так: артисты и еще несколько человек находились в зале ожидания бизнес-класса. Объявили задержку рейса, а затем почти сразу — посадку. Но когда люди подошли, выяснилось, что посадка закончена. При этом людям не предложили пересесть на рейс до Красноярска, а только купить билеты на следующий рейс.
Иван Мананкин сообщил, что запланированный концерт Макарских перенесен с 18 на 19 марта.
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