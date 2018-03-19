Артистов Макарских авиакомпания забыла в Шереметьево с другими пассажирами

Несколько человек остались в аэропорту Шереметьево из-за путаницы с посадко на самолет. Об этом на своей странице в соцсети написал Иван Мананкин.

По словам блогера, самолет «Аэрофлота» улетел в Абакан без десятка пассажиров бизнес-класса. Среди них были Виктория Антон Макарские и ещё два музыканта из их коллектива. Предположительно, дело было так: артисты и еще несколько человек находились в зале ожидания бизнес-класса. Объявили задержку рейса, а затем почти сразу — посадку. Но когда люди подошли, выяснилось, что посадка закончена. При этом людям не предложили пересесть на рейс до Красноярска , а только купить билеты на следующий рейс.

Иван Мананкин сообщил, что запланированный концерт Макарских перенесен с 18 на 19 марта.