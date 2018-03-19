Туристов в Татарстан завлекают «абау-эффектами»

— Сегодня уже есть несколько устоявшихся маршрутов по Казани и республике, — рассказывает руководитель Государственного комитета по туризму РТ Сергей Иванов . — Это в основном классические культурно-познавательные туры. Гостя забрали из отеля, показали один объект, посадили в автобус, привезли ко второму объекту и так далее. Мы продвигаем не отдельные достопримечательности, а стиль жизнь, впечатления и эмоции. Люди сейчас хотят быть не туристами, а путешественниками. Они стремятся открывать что-то новое, изучать уклад жизни, быть как местные.

Конечно, никто не собирается забрасывать гостей в глухую деревню на трое суток. Но максимальное погружение в традиции и быт гарантируют. Проводником в незнакомый мир станет атташе, который будет повсюду сопровождать группу. Он и на местности сориентирует, и расхожие фразы на татарском языке поможет выучить, и объяснит какие-то особенности национального характера. Мы познакомились с первым объектом маршрута. И это вовсе не Казанский кремль, а атмосферная чайхана, расположившаяся неподалеку. Повар колдует над фирменным чаем: поджигает веточку розмарина и кидает ее в стеклянный чайник, где уже лежат заварка, мята и лимон. Емкость наполняется дымком. Ждем пять минут, пока настоится, и пьем изумительный слегка подкопченный чай.

Татары страстные чаевники, и изучение их традиций неплохо начать здесь. В ресторане можно будет попробовать14 видов чая, щербет из лепестков дикой розы, национальный напиток «Алсу» (катык, свекольный сок и мед) и, конечно, отведать блюда татарской и тюркской кухни. Все по канонам халяль.

Туристов угостят 14 видами чая, щербетом из лепестков дикой розы, блюдами татарской и тюркской кухни

— Готовим мы по старинным рецептам. Я буду рассказывать историю возникновения блюд, открывать кулинарные секреты, — обещает шеф-повар.

В Казанском кремле путешественников встретит татарская царица Сююмбике. Она поведает им легенды и были древней крепости, ну и, конечно, расскажет о падающей башне, названной в ее честь. Во второй день гостей ждет поездка на остров-град Свияжск, основанный Иваном Грозным . Здесь татарский колорит сменится русским: уха из свияжского судака, дегустация разных сортов медовухи и варенья, мастер-классы по гончарному и кузнечному ремеслу.

Знакомить с музеем-заповедником будут не только профессиональные гиды, но и местные жители. Это еще одна изюминка тура. Одно дело отстраненное повествование экскурсовода, другое — живой рассказ островитянина. Также в череде удовольствий: катание на ладье по реке Казанке, обильные татарские застолья с дегустацией свадебного пирога «губадия» и травяных настоек, разучивание танца «Апипа» с эбикой (бабушкой) и бабаем (дедушкой). А еще каждый день атташе будет преподносить гостям подарки. Какие — секрет. Но организаторы уверяют, что они вызовут у гостей тот самый «абау»-эффект.