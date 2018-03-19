Новый партнер России, оказавшейся в изоляции: Китай

МУРМАНСК — Конечно, Россию сейчас не пускают в приличное общество на Западе, но она создает могущественный альянс с Китаем , являющимся сверхдержавой.

Честно говоря, крупнейший российский город за Полярным кругом, — не относится к числу классических туристических маршрутов для истосковавшихся по отдыху европейцев. Но Мурманск привлекает сейчас большие группы туристов нового типа. В гостинице «Азимут» в центре города рядами стоят гигантских размеров чемоданы с чуть не лопающимися молниями, обмотанные ремнями. Их владельцам пришлось проделать долгий путь, чтобы добраться до северных широт.

«Мы посмотрели фотографии, и нам так захотелось сюда приехать! Здесь в России много снега, и очень красиво!» — говорит семнадцатилетняя Ади из Шанхая , которая путешествует большой компанией вместе с родственниками и друзьями.

Российские власти, можно сказать, тоже рады. Укрепить дружбу с такой сверхдержавой, как Китай, дорогого стоит в то время, когда страна обрела много новых недругов.

Крупнейший торговый партнер

«Россия пытается дестабилизировать Европу». Британский министр иностранных дел Борис Джонсон не стал ничего менять, когда нанес редкий визит своему российскому коллеге Лаврову в Москву накануне нового года. Запад единым фронтом ввел санкции против России — это стало реакцией на роль страны в конфликте на Украине и на аннексию Крыма в 2014 году, русские ответили эмбарго на импорт и новыми законами, направленными на то, чтобы воспрепятствовать западному влиянию.

Но если отношения русских с ЕС США можно сравнить с дорогой, усыпанной большими булыжниками, то путь России в отношениях с Китаем, для сравнения, похож на шелковый.

«Москва и Пекин постоянно выступают за мирное политическое и дипломатическое решение международных споров и региональных конфликтов, без двойных стандартов и односторонних действий, и решительно противостоят вмешательству во внутренние дела других государств», — написало посольство России в Осло в электронном письме в VG.

Это ярко контрастирует с тем, как московские авторитеты характеризуют власти Норвегии и США, «демонизирующие» Россию.

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Отказались осуждать за Крым

Когда Совет Безопасности ООН проводил голосование с целью осудить Россию за аннексию Крыма в 2014 году, Китай и Индия оказались единственными членами Совбеза, воздержавшимися от голосования. Все остальные проголосовали за осуждение России. Путин поблагодарил китайцев за их позицию.

(Источник: BBC)

Туристический бум За 12-дневное путешествие на поезде между Москвой, Санкт-Петербургом , а сейчас еще и Мурманском, Ади и ее компания обеспечила ровный приток рублей в российскую экономику, но — и это не менее важно — сделала тысячи селфи на фоне заснеженных пейзажей. Их будут с гордостью демонстрировать на родине — как своего рода рекламные плакаты из России.

«Несмотря на санкции и зарубежную пропаганду против нашей страны в последние годы мы замечаем рост интереса к России со стороны иностранных туристов, в частности, китайских, которые лидируют по числу поездок в Россию», — написало посольство России в письме в VG и уточнило, что «Китай является крупнейшим торговым партнером России».

Россия долго боролась за то, чтобы стать привлекательной на китайском рынке. Одним из ключевых факторов является введение безвизового въезда для китайцев, путешествующих в составе групп, но большую помощь оказала также и модернизация транспортного сообщения между странами и резкое увеличение количества номеров в гостинице в стратегически важном городе Владивостоке прямо около границы с Китаем, по словам Huffington Post.

В результате количество китайских туристов в последние годы резко возросло. Здесь, в Мурманске, в 2016 году побывало в 30 раз больше туристов, чем тремя годами раньше, замечает газета Barents Observer. В стране в целом количество туристов, прибывающих в составе групп, когда визы не нужны, возросло с 87 тысяч в 2010 году до чуть более 1 миллиона в 2017. С 2015 по 2016 год поток туристов вырос на целых 40%, пишет The Times

ФАКТЫ

ОБЩНОСТЬ СУДЬБЫ

Поляризация отношений с Западом с одной стороны и Китаем и Россией с другой в последнее время выражается во многом. Недавно Полицейская служба безопасности Норвегии заявила, что самую большую угрозу норвежским интересам представляют собой разведки России и Китая. Министр обороны США заявил на редкость прямо, что Китай и Россия — «страны, которые пытаются создать мир, соответствующий их собственным авторитарным моделям».

(Источник: NTB)

Они делают себя привлекательными ради Китая

В гостинице «Азимут» орды китайцев оккупировали «шведский стол» во время завтрака. Здесь сделано все, чтобы проголодавшиеся могли получить утром такие китайские типичные блюда на завтрак, как жареный рис, свинину, жидкий рисовый супчик и вареные яйца. Русские альтернативы остаются, в основном, нетронутыми.

«Мы пробовали русскую еду. Что-то было вкусно», — дипломатично улыбается 35-летний Чжу, но добавляет, посерьезнев, на ломаном английском, что «какие-то блюда нам совершенно не понравилось».

Через два дня группа отправится на экскурсию — смотреть на северное сияние и кататься на собачьих упряжках, такую программу они могли бы получить и в Северной Норвегии. Но русские — благодаря сочетанию более низких цен и падению курса рубля — предлагают гораздо более дешевую программу разбирающимся в ценах китайцам.

В политическом плане разговоры российских властей о Китае — «прежде всего способ имитировать альянс для того, чтобы позлить Запад», — говорит руководитель отдела российской внешней политики и политических институтов в аналитическом центре Карнеги в Москве, Андрей Колесников , в беседе с VG.

Тем не менее, сложно не заметить то удовольствие, которое крайне довольные и обладающие высокой покупательной способностью китайцы испытывают на Крайнем Севере России, всего лишь в нескольких часах езды от границы с Норвегией.