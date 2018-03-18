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Фанаты 5 часов прождали группу The Prodigy в Пулково
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Фанаты 5 часов прождали группу The Prodigy в Пулково 

АиФ Санкт-Петербург 8 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге фанаты пять часов провели в аэропорту, чтобы встретить британскую группу The Prodigy, сообщает 78.ru. Поклонники ждали музыкантов с 10.00 18 марта в Пулково.
Когда рейс из московского Шереметьево приземлился в Северной столице, The Prodigy во главе со своим лидером Кейтом Флинтом раздали фанатам автографы, после чего покинули аэропорт на автомобилях Mercedes S-класса. В Петербурге музыканты поселятся в одном из пятизвездочных отелей в центре города.
Концерт The Prodigy состоится в Петербурге вечером в воскресенье, 18 марта.
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