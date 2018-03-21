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Авиакомпания «РусЛайн» начала выполнять полеты из аэропорта Внуково
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Авиакомпания «РусЛайн» начала выполнять полеты из аэропорта Внуково 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Комсомольская Правда
Авиакомпания «РусЛайн» начала выполнение полетов из аэропорта Внуково, сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Авиакомпания «РусЛайн» начала выполнение полетов из международного аэропорта Внуково по 12 внутренним и одному европейскому направлениям: Белгород, Воркута, Воронеж, Иваново, Ижевск, Киров, Курск, Липецк, Пенза, Тамбов, Ульяновск, Элиста и немецкий Лейпциг», — говорится в сообщении.
Уточняется, что аэропорт Внуково стал базовым для «РусЛайн» в рамках долгосрочной стратегии расширения маршрутной сети авиакомпании и увеличения прямых и трансферных пассажиропотоков. «Мы рады приветствовать нового партера в аэропорту Внуково и готовы предложить нашему новому базовому перевозчику лучшие условия сотрудничества и обслуживания. Благодаря своим конкурентным преимуществам аэропорт Внуково сможет обеспечить пассажирам авиакомпании „РусЛайн“ самый высокий уровень сервиса. Применяемые во Внуково трансферные технологии и уникальное архитектурное решение нашего терминала А позволяют пассажирам осуществлять пересадку с рейса на рейс в максимально короткое время — от 15 минут», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по коммерции международного аэропорта Внуково Антона Кузнецова.
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