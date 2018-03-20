РЖД начали продажу железнодорожных билетов на период ЧМ 2018

РЖД начали предварительную продажу железнодорожных билетов на период проведения Чемпионата мира по футболу-2018, сообщили в пресс-службе онлайн-агрегатора билетов OneTwoTrip.

«В минувшие выходные в продажу поступили железнодорожные билеты с отправлением в период чемпионата мира по футболу. Напомним, продажи открываются за 90 дней, на сегодняшний день доступны билеты c отправлением до 17 июня», — говорится в сообщении.

В пресс-службе агрегатора напомнили, что зрители, оформившие паспорт болельщика, получат право бесплатно перемещаться между городами проведения турнира. При этом в OneTwoTrip прогнозируют высокий спрос на обычные билеты.

«Несмотря на возможность воспользоваться бесплатным проездом на поезде, мы прогнозируем высокий спрос со стороны болельщиков и на обычные железнодорожные билеты. Объясняется это тем, что многие из них захотят посмотреть нашу страну в перерывах между матчами, делая остановки на пути следования из одного города в другой. Бесплатные поезда такой возможности не дают», — отметил руководитель железнодорожного направления OneTwoTrip Максим Азаров.

Он добавил, что «не исключены ситуации, когда болельщику не подойдет время отправления бесплатного поезда или его вовсе не будет по нужному маршруту, что возможно в случае необходимости поездки между региональными столицами».