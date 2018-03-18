В Хойане открылся новый ночной рынок

В древнем городе Хойане некоторые участки четырех улиц — Trần Quý Cáp, Bạch Đằng, Tiểu La и Hoàng Văn Thu — рядом с рынком были выделены под третий ночной рынок, чтобы обслуживать туристов, которые хотят совершить покупки

По словам заместителя председателя Народного комитета Nguyễn Văn Sơn, ночной рынок с 56 павильонами будет открыт ежедневно с 18 до 23 часов.

Он сказал, что недавно открытый ночной рынок предложит туристам больше вариантов для покупок в ночное время, облегчая тем самым скопление туристов в старых кварталах.

В городе уже работают два ночных рынка — сувенирные павильоны на улице Nguyễn Hoàng и зона с едой вдоль улицы Công Nữ Ngọc Hoa на берегу реки.

Власти Хойана, признанного ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, также выделили на улицах Trần Phú, Nguyễn Huệ (перед рынком в Хойане), Phan Châu Trinh, Công Nữ Ngọc Hoa и вдоль берега реки Hoài новые пешеходные зоны.

Заместитель председателя городского совета сказал, что пешеходная зона в старом квартале в настоящее время перегружена туристами, что создает нагрузку на транспорт, торговлю, магазины и туристические услуги, в то время как улицы в западной части города, недалеко от рынка и за пределами старого квартала, по-прежнему пусты.

Проект по открытию пешеходных улиц в Хойане начался в 2002 году, чтобы помочь создать больше пространства для туристов и облегчить оживленное движение в старых кварталах.

В соответствии с расписанием дополнительные пешеходные улицы открыты с 9 до 11 утра и с 15.00 до 21.30 вечера в сезон дождей или до 22.00 летом. Мотоциклам и моторным транспортным средствам разрешено движение только в течение четырех часов в день и в ночное время.

В 2015 году в Хойане выделили улицу Nguyễn Phúc Chu исключительно для пешеходов и транспортных средств без моторов.

Власти древнего города приложили усилия, чтобы сделать его зеленым и чистым.

Хойан стал первым городом во Вьетнаме , в котором провели день без автомобиля, и первым местом в центральной провинции, где была запущена программа «Экономия, повторное использование и утилизация». Также поощряют использование многоразовых пакетов и солнечных батарей для освещения городской площади.

Власти города планируют содействовать использованию велосипедов среди государственных учреждений, а также увеличить использование велосипедов среди местных жителей. Их цель — пересадить на велосипеды 100 000 местных жителей.

Большинство иностранных туристов также используют велосипеды для поездок по городу, на пляжи и в деревни.

В 2013 году Хойан получил награду от регионального офиса Программы ООН по населенным пунктам в Азии. Город также был включен в топ-10 азиатских городов американским журналом Conde Nast Traveler’s в 2012 году.

В древнем городе, расположенном в центральной провинции Куангнам, есть множество храмов, пагод и старых домов. В XVII и XVIII веках это был ведущий торговый порт в Юго-Восточной Азии.