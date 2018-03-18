В Железноводске проголосуют 1000 российских туристов

Туристы из разных уголков России проголосуют в Железноводске

18 марта в Железноводске работают 26 участков для избирателей, на 20 из которых установлены камеры для отслеживания хода голосования в режиме реального времени.

В числе первых, кто пришел сделать свой выбор оказались супруги Крыловы, приехавшие в Железноводск из Севастополя . Супруги участвовали в проведении референдума 2014 года, когда Крым снова оказался в составе РФ.

Особенно активно в Железноводске голосуют отдыхающие. Правом оставить свой голос по месту пребывания воспользуются 1000 туристов из разных уголков России.