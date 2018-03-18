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У подножия Эльбруса проголосуют пять тысяч туристов
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У подножия Эльбруса проголосуют пять тысяч туристов 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Российская Газета
В Кабардино-Балкарии открылся один из самых высокогорных избирательных участков в России. Он находится на высоте 2125 метров над уровнем моря у подножия Эльбруса в поселке Терскол.
Помимо жителей самого поселка, здесь будут голосовать пограничники и многочисленные туристы, которые приехали кататься у подножия самой высокой вершины Европы на сноубордах и лыжах и заранее позаботились о возможности проголосовать по месту пребывания. Всего на территории КБР, по данным пресс-службы главы республики, собираются проголосовать около 5000 туристов.
На территории участка для избирателей выступают артисты Эльбрусского района, развернулись национальные подворья с блюдами национальной кухни.
К 10 утра в Кабардино-Балкарии уже проголосовала четверть всех избирателей.
— На 10 часов утра явка составила 25,73 процента, — сообщил корреспонденту «РГ» заместитель председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики Мусса Джаппуев.
Всего в республике зарегистрированы 535 630 человек, которые имеют право голоса. В 8 утра для них открыли двери все 354 избирательных участка Кабардино-Балкарии.
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