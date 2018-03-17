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За январь-февраль 2018 года аэропорты Грузии приняли более 500,7 тыс. пассажиров
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За январь-февраль 2018 года аэропорты Грузии приняли более 500,7 тыс. пассажиров 

ИА Синьхуа 9 часов назад
Тбилиси, 17 марта /Синьхуа/ — В январе-феврале 2018 года аэропорты Грузии приняли более 500,7 тыс. пассажиров, что на 34,4 проц больше аналогичного периода прошлого года, сообщило сегодня Агентство гражданской авиации министерства экономики Грузии.
Тбилисский аэропорт обслужил порядка 433,2 тыс. пассажиров, что на 37,5 проц больше января-февраля 2017 года. Кутаисский аэропорт /Западная Грузия/ за два месяца 2018 года обслужил порядка 48,8 тыс. пассажиров, что на 6,6 проц больше аналогичного периода 2017 года. Через Батумский аэропорт /Западная Грузия/ прошло порядка 18,1 тыс. пассажиров, что на 67 проц больше, чем за первые два месяцев прошлого года. —0—
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