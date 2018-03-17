Ещё
В Совфеде рассказали, обращают ли туристы внимание на рейтинги городов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде рассказали, обращают ли туристы внимание на рейтинги городов 

RT на русском 11 часов назад
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин в беседе с НСН рассказал, обращают ли туристы внимание на рейтинги городов. По его словам, путешественники принимают решение на основании целого комплекса факторов.
«К ним относятся наличие достопримечательностей, их уникальность. Безопасность играет огромную роль, особенно для европейских, например, туристов», — заявил сенатор.
Кроме того, сказал он, туристы учитывают стоимость проживания и вообще жизни в городе, но это не единственный и не определяющий фактор.
Фомин полагает, что если какой-либо город признали самым дорогим, то это не значит, что туда не поедут путешественники.
Ранее эксперты аналитического подразделения журнала The Economist назвали самый дорогой для проживания город. Пятый год подряд это Сингапур.
Также телеканал «360» сообщал, что в АТОР заявили о росте иностранного турпотока в Россию.
RT на русском: последние новости
Новый терминал аэропорта Перми начнёт работу летом 2018 года Российские туристы в 2017 году побывали за границей 40 млн раз В Калининградской области ожидают рост турпотока на 15-17% в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»217
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России33
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию27
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман171
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов312
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение