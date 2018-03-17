В Совфеде рассказали, обращают ли туристы внимание на рейтинги городов

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин в беседе с НСН рассказал, обращают ли туристы внимание на рейтинги городов. По его словам, путешественники принимают решение на основании целого комплекса факторов.

«К ним относятся наличие достопримечательностей, их уникальность. Безопасность играет огромную роль, особенно для европейских, например, туристов», — заявил сенатор.

Кроме того, сказал он, туристы учитывают стоимость проживания и вообще жизни в городе, но это не единственный и не определяющий фактор.

Фомин полагает, что если какой-либо город признали самым дорогим, то это не значит, что туда не поедут путешественники.