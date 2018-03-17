Алиханов о чёрном списке Ростуризма: «Нужно прислушаться к позиции самих хостелов»

В правительстве Калининградской области обсудили чёрный список Ростуризма , в который попали региональные хостелы. Совещание с представителями областной туриндустрии состоялось в историко-художественном музее в пятницу, 16 марта.

«Если говорить о хостелах, которые попали в чёрный список — тут двоякая ситуация. Нужно прислушаться к позиции самих хостелов, так как есть разница между их тарифами и ценами на стандартные отели. Уверен, что в ближайшее время мы найдём решение этой ситуации вместе с нашими партнёрами в Ростуризме», — отметил Антон Алиханов

Как ранее писали калининградские «Вести», Ростуризм включил в чёрный список семь хостелов региона. Сюда же попал и один отель в посёлке Большое Исаково. Там стандартный одноместный номер стоит около четырёх тысяч рублей. Во время ЧМ-2018 — уже 40 тысяч.