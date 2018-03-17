Пров. Цзилинь запускает льготную политику в ландшафтном парке гор Чанбайшань

Чанчунь, 17 марта / Синьхуа / — С целью привлечения туристов со всего мира, администрация ландшафтного парка гор Чанбайшань пров. Цзилинь /Северо-Восточный Китай / выдвинула на днях льготную политику по посещению туристической зоны, включая бесплатный абонемент на полгода, а также действующий в течение трех дней один билет и др. Об этом сообщили в управлении ландшафтной зоны гор Чанбайшань.

В частности, в рамках новой политики, распространяющейся, как на отечественных, так и иностранных туристов, каждый год предусмотрен бесплатный вход в пейзажную зону гор Чанбайшань в период с 1 ноября текущего года по 30 апреля следующего года. При этом, с годным в течение трех дней билетом можно совершить неограниченное число посещений северного и западного туристического сектора. Более того, на период 100 дней, а именно с 1 июля по 8 октября, время работы парковой зоны будет продлено.

Нововведения вступят в силу с 1 мая 2018 года.

В последние годы пров. Цзилинь всеми силами стремится создать бренд круглогодичного туризма в ландшафтном парке гор Чанбайшань, который очень нравится туристам. Например, лишь за короткие новогодние праздники по случаю Чуньцзе /традиционный китайский Новый год/ в этом году число туристов, посетивших ландшафтный парк гор Чанбайшань, составило почти 30 тыс. человеко-раз. -0-