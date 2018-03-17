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Вьетнам ждет миллион русских туристов к 2020 году
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Вьетнам ждет миллион русских туристов к 2020 году 

Вьетнам сегодня 4 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
К 2020 году Вьетнам планирует довести количество русских туристов на своих курортах до 1 миллиона человек, заявил в ходе выставки MITT 2018 замдиректора Департамента маркетинга Министерства Туризма Вьетнама господин Ву Нам  По итогам прошлого года Вьетнам посетили 574 тысячи туристов из России, что на 32% превышает показатели 2016 года. В начале этого года также наблюдается рост — за первые два месяца в страну прилетели 142 тыс. россиян, что выше прошлогодних показателей за аналогичный период на 20%.
Господин Ву Нам отметил, что привлечению большего числа российских туристов будет способствовать программа по продвижению страны, главные акценты в которой сделаны на новые регионы для отдыха. Также Вьетнам намерен развивать направление оздоровительного туризма. Помимо этого, чиновник пригласил россиян посетить всемирно известную бухту Ха Лонг — в этом году управление по туризму республики планирует более 100 мероприятий, посвященных истории и традициям данного региона.
Источник: Travel Russian News
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