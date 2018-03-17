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Шелковый путь по мультивизе: туры по Центральной Азии станут доступнее
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Шелковый путь по мультивизе: туры по Центральной Азии станут доступнее 

Мир24 4 часа назад
Идею единой визы по Великому Шелковому пути поддержали 30 стран. К соглашению о мультивизах уже пришли Казахстан и Узбекистан, сообщает «МИР 24».
Как сообщили на казахстанско-узбекистанском туристическом форуме в Астане, это сделает доступнее туры по Центральной Азии. Так, популярный маршрут Алматы-Ташкент-Бухара-Самарканд в эконом-режиме будет стоить не более 500 долларов.
«В рамках данной инициативы важно развивать трансграничный туризм, формировать единые туристические маршруты и туристические продукты. Современный путешественник очень мобилен, очень любознателен, он хочет получить, как можно больше опыта, увидеть, как можно больше городов и стран, познакомиться за одну поездку с разными культурами, историческими местами и традициями. И это можно реализовать как раз в рамках трансграничных туров», — сказал руководитель туристической компании Рашид Кузембаев.
Первые результаты введения мультивиз туроператоры рассчитывают увидеть уже в этом году.
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