В аэропорту «Красноярск» впервые использовали телетрап

Аэропорт оснащен 6 телескопическими трапами 30 метровой длины. 4 предназначены для обслуживания внутренних линий, 3 — международных.

— Это большое хорошее и важное историческое событие для нашего аэропорта, — сказал генеральный директор международного аэропорта «Красноярск» Андрей Метцлер. — Для пассажиров это тепло, комфорт, это современно. Сейчас пока используются два телетрапа.

Использование телескопических трапов выгодно и удобно и пассажирам, но и авиакомпаниям — сокращаются их расходы, меньше времени уходит на посадку и высадку пассажиров.