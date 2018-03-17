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В аэропорту «Красноярск» впервые использовали телетрап
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В аэропорту «Красноярск» впервые использовали телетрап 

АиФ Красноярск 7 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Аэропорт оснащен 6 телескопическими трапами 30 метровой длины. 4 предназначены для обслуживания внутренних линий, 3 — международных.
— Это большое хорошее и важное историческое событие для нашего аэропорта, — сказал генеральный директор международного аэропорта «Красноярск» Андрей Метцлер. — Для пассажиров это тепло, комфорт, это современно. Сейчас пока используются два телетрапа.
Использование телескопических трапов выгодно и удобно и пассажирам, но и авиакомпаниям — сокращаются их расходы, меньше времени уходит на посадку и высадку пассажиров.
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