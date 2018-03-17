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Прямиком в Ереван — к чему приучат иранских туристов в Армении
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Прямиком в Ереван — к чему приучат иранских туристов в Армении 

Sputnik Армения 4 часа назад
Фото: Sputnik Армения
ЕРЕВАН, 17 мар — Sputnik. Госкомитет Армении по туризму подготовил информационные листовки для приезжих туристов. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Армения замглавы комитета Мехак Апресян.
Первый вариант листовки уже составили на немецком, при поддержке GIZ (Германское общество международного сотрудничества). Там собрали все, что не помешает знать приезжему: сколько стоит такси (по Еревану и из аэропорта в город), какой здесь стандарт розеток и напряжения, представили сведения о валюте. Приезжим напоминают, что воду по всей Армении можно свободно пить из-под крана (германоязычным туристам это может приятно напомнить Вену). Теперь листовку переведут на фарси, чтобы раздавать на пограничных пунктах. В основном, разумеется, на иранской границе, в Мегри, и в аэропорту «Звартноц».
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Конечно, очень многие иранские туристы едут в Армению не за чистой водой, а совсем за другим. Но об этом в листовке писать не станут. Во-первых, чтобы не ссориться с дружественной страной. Во-вторых, репутация страны попоек и ночных похождений — репутация весьма сомнительная.
"Мы перечислим все, что важно знать, приезжая к нам. Перечислим и то, чем славится наша страна. В формате «10 причин, по которым стоит посетить Армению», — пояснил Апресян.
Листовки подготовили к 21 марта — празднику Новруза, когда миллионы иранцев выезжают на отдых. А в будущем такие листовки хотят распространять и на других языках.
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Напомним, Армению могут посещать без визы граждане более 50 стран, в том числе Евросоюза, США и Ирана. А россияне могут приезжать в Армению по внутренним паспортам.
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