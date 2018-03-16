Сначала позаботься о детях: долги по алиментам сорвали новосибирцу отдых за границей

Житель Новосибирского района не смог вылететь из Москвы за границу на отдых из-за долгов по алиментам на содержание своих детей в размере 300 тысяч рублей.

Мужчина был объявлен судебными приставами в розыск. Также было ограничено его право на выезд за пределы России

«В результате при попытке вылететь на отдых за рубеж из Москвы должник никак не ожидал, что в аэропорту для него загорится красный свет. В результате отдых должника был полностью сорван», — сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Новосибирской области.

В ФССП отметили, что мужчина в тот же день выплатил задолженность по алиментам.