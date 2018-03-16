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Сначала позаботься о детях: долги по алиментам сорвали новосибирцу отдых за границей
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Сначала позаботься о детях: долги по алиментам сорвали новосибирцу отдых за границей 

ngs.ru 16 часов назад
Фото: ngs.ru
Житель Новосибирского района не смог вылететь из Москвы за границу на отдых из-за долгов по алиментам на содержание своих детей в размере 300 тысяч рублей.
Мужчина был объявлен судебными приставами в розыск. Также было ограничено его право на выезд за пределы России.
«В результате при попытке вылететь на отдых за рубеж из Москвы должник никак не ожидал, что в аэропорту для него загорится красный свет. В результате отдых должника был полностью сорван», — сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Новосибирской области.
В ФССП отметили, что мужчина в тот же день выплатил задолженность по алиментам.
А в январе в новосибирском аэропорту Толмачёво судебные приставы отправили домой москвичку с миллионными долгами.
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