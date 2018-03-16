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Пекаря во Франции оштрафовали за работу без выходных
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Пекаря во Франции оштрафовали за работу без выходных 

Мир24 17 часов назад
Французские власти наказали трудолюбивого пекаря. Седрик Вевр получил уведомление о штрафе в размере трех тысяч евро за чрезмерную любовь к работе, информирует издание Daily Mail.
Летом прошлого года его пекарня, расположенная в коммуне Лусиньи-сюр-Барс, обслуживала туристов семь дней в неделю, тогда как по местному закону не могла работать больше шести дней.
Сам 41-летний мужчина с наказанием не согласен и намерен его оспорить. Позицию пекаря поддержали местные жители и мэр коммуны Кристиан Бранле.
«Такие законы убивают наш бизнес. Нет ничего хуже, когда в городе полно туристов, а магазины закрыты. Во всем должен быть здравый смысл: если на услуги есть спрос, дайте людям работать», — заявил Бранле.
Несмотря на то, что петицию в поддержку Седрика Вевра подписали более 500 человек, чиновники настаивают: пекарь обязан выплатить штраф.
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