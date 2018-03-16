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Авиарейс между Петрозаводском и Симферополем включили в программу субсидирования
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Авиарейс между Петрозаводском и Симферополем включили в программу субсидирования 

ТАСС 18 часов назад
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Рейс между Петрозаводском и Симферополем включили в программу субсидирования авиаперевозок, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России по итогам поездки в столицу Карелии главы ведомства Максима Соколова.
"В настоящее время проводится работа по организации в 2018 году пассажирских перевозок воздушным транспортом по маршруту Петрозаводск — Котлас — Архангельск, который может быть включен в перечень субсидируемых маршрутов. Выполнение авиарейсов планируется с 12 июня по 31 августа текущего года, с частотой выполнения полетов — два раза в неделю (всего 24 рейса). В перечень субсидируемых маршрутов уже включен маршрут Петрозаводск — Симферополь — Петрозаводск", — говорится в сообщении.
Во время рабочей поездки Соколов и глава Карелии Артур Парфенчиков провели также совещание по вопросам развития аэропорта Петрозаводск. Министр подчеркнул важность реализуемого инвестиционного проекта по строительству аэровокзала, который позволит обслуживать пассажиров внутренних воздушных линий пропускной способностью 300 пассажиров/час. «Данное мероприятие позволит улучшить качество обслуживания пассажиров в аэропорту Петрозаводска», — приводит слова Соколова пресс-служба Минтранса.
Летом 2015 года аэропорт Петрозаводск закрыли на ремонт, во время которого реконструировали перрон, места стоянки самолетов, рулежную дорожку, освещение, дренажную систему, а также заменили дефектные бетонные плиты взлетно— посадочной полосы. С февраля 2016 года возобновлено регулярное авиасообщение между Петрозаводском и Москвой.
Вице-премьер Аркадий Дворкович ранее сообщил, что правительство РФ выделит 3,8 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок в 2018 году. Он отметил, что из 152 субсидируемых маршрутов некоторые рейсы добавились в этом году. Кроме того, из региональных бюджетов софинансируют 84 маршрута. Дворкович добавил, что «общий объем субсидирования больше, чем федеральная часть».
В прошлом году общий объем субсидирования по всем четырем программам составил 7,3 млрд рублей. Наибольший объем субсидий идет на авиаперевозки с регионами Дальнего Востока. Сейчас в России действуют четыре программы субсидирования авиаперевозок: региональная, на полеты в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток.
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