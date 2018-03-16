Ростуризм взял под особый контроль ситуацию с россиянами, пострадавшими в Грузии 

Грузинские власти уточнили число пострадавших в результате ЧП на канатной дороге в Гудаури. По последним данным, ранения получили 11 человек, ранее говорилось о восьми. Среди пострадавших — четверо россиян. Ростуризм и кризисный центр МЧС взяли ситуацию с соотечественниками под особый контроль. По предварительным данным, серьезных повреждений у наших туристов нет, пишет РИА Новости. Как сообщалось ранее, из-за неисправности подъемник начал работать в обратном направлении, при этом сильно разогнался. Люди на огромной скорости вываливались со скамеек, другие на полном ходу влетали в груду сломанных сидений.