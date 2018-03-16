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Пройдет через полюс недоступности: пермский путешественник Андрей Королев исследует Аляску
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Пройдет через полюс недоступности: пермский путешественник Андрей Королев исследует Аляску 

59.ru 21 час назад
Фото: 59.ru
Известный пермский путешественник, доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Королев вновь отправляется в путешествие по Аляске. На этот раз он пройдет через полюс недоступности Северной Америки и побывает на вершинах горных хребтов.
В прошлом году Андрей Королев преодолел по Аляске на велосипедах и лыжах более 1600 километров. Тогда пермяк посвятил свое путешествие 150-летию со дня покупки Аляски у России и 75-летию со дня начала ленг-лиза.
Новое путешествие по северному штату доцент ПГНИУ начнет 22 марта. За 40 дней Андрей Королев преодолеет 600 километров и пройдет через полюс недоступности Северной Америки — наиболее труднодоступное место на всем континенте. Путешественник пересечет северную часть Аляски через самый крупный хребет Брукса и впервые в истории совершит восхождения на самые высокие вершины хребта.
— Меня побуждает к новым путешествиям большой спорт, преодоление трудностей и своего «я», восхищение красотой природы, — признается путешественник. — В команде близких и надежных друзей мы прокладываем маршруты по неизученным местам, актуализируем карты, даем имена географическим объектам. Я мечтал об это с детства, прочитав не один десяток книг о путешественниках.
Вместе с Андреем Королевым покорять труднодоступные места Аляски на лыжах будут Игорь Мохов и Александр Ранде. Преодоление ледяных просторов путешественники посвятят укреплению дружбы между Россией и США.
О необычных путешествиях, труднодоступных местах и увлечении туризмом Андрей Королев рассказывал нашему порталу в прошлом году.
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