Выбраны лучшие туристические промо-ролики Европы и России

МОСКВА , 16 мар — РИА Новости . 4 награды европейской премии Travel Marketing Awards получило видео, посвященное Канарским островам. А лучшим роликом региона России на международной туристической выставке «MITT» стало видео о Туле, сообщил АТОР.

Испанские креативщики решили сделать акцент на привлечении туристов из Великобритании , организовав компанию «После дождя».

Слоган «Канарские острова предлагают другие способы промокнуть» отразил идею альтернативы британским дождям в виде круглогодичного отдыха на семи островах Испании

За четыре месяца компании ролик посмотрели более восьми миллионов раз, а рост турпотока из Великобритании за этот период составил 12%.

Концепция российского ролика-победителя онлайн голосования звучит как «Тула — мастерская России». Сейчас ведется работа над созданием англоязычной версии видео для презентации на крупных международных мероприятиях. Также планируется перевести ролик на китайский и немецкий языки.

"Основная задача ролика — продемонстрировать разнообразие тульского края, его богатую историю, неизменные традиции и безграничные туристические возможности; показать, что Тула бывает разной — яркой, свободной, традиционной, инновационной, экзотической, праздничной, что это место, где каждый найдет себе отдых по вкусу", — подчеркивают тульские власти.