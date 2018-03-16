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Выбраны лучшие туристические промо-ролики Европы и России
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Выбраны лучшие туристические промо-ролики Европы и России 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. 4 награды европейской премии Travel Marketing Awards получило видео, посвященное Канарским островам. А лучшим роликом региона России на международной туристической выставке «MITT» стало видео о Туле, сообщил АТОР.
Испанские креативщики решили сделать акцент на привлечении туристов из Великобритании, организовав компанию «После дождя».
Слоган «Канарские острова предлагают другие способы промокнуть» отразил идею альтернативы британским дождям в виде круглогодичного отдыха на семи островах Испании.
За четыре месяца компании ролик посмотрели более восьми миллионов раз, а рост турпотока из Великобритании за этот период составил 12%.
Концепция российского ролика-победителя онлайн голосования звучит как «Тула — мастерская России». Сейчас ведется работа над созданием англоязычной версии видео для презентации на крупных международных мероприятиях. Также планируется перевести ролик на китайский и немецкий языки.
"Основная задача ролика — продемонстрировать разнообразие тульского края, его богатую историю, неизменные традиции и безграничные туристические возможности; показать, что Тула бывает разной — яркой, свободной, традиционной, инновационной, экзотической, праздничной, что это место, где каждый найдет себе отдых по вкусу", — подчеркивают тульские власти.
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