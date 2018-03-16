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«Аэрофлот» просит с 19 марта заранее прибывать в аэропорт Барселоны из-за забастовки
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«Аэрофлот» просит с 19 марта заранее прибывать в аэропорт Барселоны из-за забастовки 

Агентство «Москва» 22 часа назад
Пассажиров попросили заранее прибывать на регистрацию на рейсы в аэропорт Барселоны с 19 марта из-за забастовки. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».
«С 19 марта в аэропорту Эль-Прат в Барселоне ожидается значительное скопление пассажиров в связи с забастовкой компании Ilunion Seguridad Sa, отвечающей за предполетный досмотр. Дата окончания забастовки в настоящее время неизвестна. «Аэрофлот» просит пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее, чем за три часа до времени вылета, для прохождения регистрации и всех предполетных формальностей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе авиакомпании также напомнили, что посадка на борт воздушного судна осуществляется в строгом соответствии со временем, указанным в посадочном талоне.
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