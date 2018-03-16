11 человек получили травмы из-за поломки канатной дороги в Грузии

Ранее Минздрав сообщал о восьми пострадавших.

Согласно новым данным, 7 человек перевезены в больницы в Тбилиси — одного доставили на вертолёте, остальных на реанимобилях. Состояние беременной гражданки Швеции вне опасности. Четверым пострадавшим туристам из России госпитализация не потребовалась — у них диагностированы ушибы и царапины.

Сегодня стало известно об инциденте на горнолыжном курорте Гудаури, где из строя вышла канатная дорога. Подъёмник стал двигаться с большой скоростью, людей буквально выбрасывало из кресел.