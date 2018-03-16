Ещё
«Взбесившийся» подъемник разбросал людей по склону на горнолыжном курорте (ВИДЕО)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Взбесившийся» подъемник разбросал людей по склону на горнолыжном курорте (ВИДЕО) 

В городе N 20 часов назад
Фото: В городе N
На горнолыжном курорте Гадаури в Грузии из-за сбоя в работе подъемника пострадали около десяти человек. Видео инцидента появилось в сети 16 марта.
Внезапно канатная дорога, на которой находились люди, сильно ускорилась и начала двигаться в обратном направлении. На видео видно, как подвесные кресла скатываются по подъемнику и сталкиваются между собой. Некоторые туристы стали спрыгивать с сидений прямо в снег.
По словам министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, в амбулаторию Гудаури после инцидента были доставлены восемь пострадавших. Четверо из них — граждане России, сообщает ТАСС.
«Особого внимания требуют два случая — открытый перелом руки и травма головы у туриста с Украины, а также беременная женщина из Швеции — у нее боли в пояснице», — сказал Сергеенко.
На текущий момент причины аварии неизвестны, все обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, женщину с младенцем насмерть раздавило в лифте.
Видео: «Газета.Ru»
В городе N: последние новости
Новые сувениры к юбилею Горького подготовили в Нижнем Новгороде Никиту Михалкова доставили в больницу в Нижнем Новгороде Умер Стивен Хокинг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии232
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля710
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»48
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского31
Россия бьется со смертельно опасным противником401
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение