«Взбесившийся» подъемник разбросал людей по склону на горнолыжном курорте (ВИДЕО)

На горнолыжном курорте Гадаури в Грузии из-за сбоя в работе подъемника пострадали около десяти человек. Видео инцидента появилось в сети 16 марта.

Внезапно канатная дорога, на которой находились люди, сильно ускорилась и начала двигаться в обратном направлении. На видео видно, как подвесные кресла скатываются по подъемнику и сталкиваются между собой. Некоторые туристы стали спрыгивать с сидений прямо в снег.

По словам министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, в амбулаторию Гудаури после инцидента были доставлены восемь пострадавших. Четверо из них — граждане России , сообщает ТАСС

«Особого внимания требуют два случая — открытый перелом руки и травма головы у туриста с Украины , а также беременная женщина из Швеции — у нее боли в пояснице», — сказал Сергеенко.

На текущий момент причины аварии неизвестны, все обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, женщину с младенцем насмерть раздавило в лифте.