Авиагруппа Аэрофлот обслужила в январе свыше 3,7 миллиона человек

Авиагруппа Аэрофлот, куда входят такие отечественные авиакомпании как Победа, Россия , Аэрофлот и Аврора, обслужила в январе свыше 3,7 миллиона человек. Группа российских авиаперевозчиков улучшила показатель по итогам января минувшего года почти на 7,71 проц., отмечает интерактивный журнал aviav.ru. Авиаперевозчик Аэрофлот демонстрирует менее высокую динамику развития, пассажиропоток там вырос на 6,61 проц., услугами компании по итогам января воспользовалось свыше 2,49 миллиона человек. Пассажирооборот авиагруппы вырос на 7,49 проц.. Авиакомпания Аэрофлот демонстрирует рост в 5,21 проц.. Предельный пассажирооборот основной авиакомпании и авиагруппы одинаков, не превышает 6,61 проц.

Группа авиакомпаний Аэрофлот увеличила объем пассажирских перевозок на внутренних линиях, там прирост составил 8,41 проц.. Аналогичный показатель основной авиакомпании (на ВВЛ) превысил 9,81 проц.. Показатель занятости пассажирских кресел авиагруппы подрос на 3,41 пункта, составил 77,21 проц.. Одноименная компания демонстрирует другие цифры, там зафиксирован прирост в 0,81 пункта, коэффициент занятости — 75,71 проц.

Авиагруппа авиаперевозчиков из России на международных линиях по итогам января увеличила пассажирооборот на 6,81 проц., а ее провозные мощности за этот период времени выросли на 8,29 проц.. По оператору Аэрофлот показатель предельного пассажирского оборота демонстрирует прирост в 6,71 проц.. На МВЛ показатель занятости пассажирских кресел группы прибавил 1,11 пункта, составил 77,31 проц.

Основная авиакомпания демонстрирует прирост в 1,8 пункта, аналогичный показатель там уже на уровне 74,71 проц.. Динамика роста провозных мощностей выше, чем фактического пассажирооборота, потому и наблюдается подобная не совсем стандартная картина. Самая крупная в РФ авиакомпания, стоит добавить, модернизирует, обновляет свой авиапарк. Недавно авиаперевозчик получил еще четыре воздушных судна (3 машины регионального типа SSJ-100 и один борт Boeing-737 800). Авиапарк других входящих в группу авиакомпаний последнее время не обновлялся. По данным на 01.02.18 авиационный парк авиагруппы Аэрофлот насчитывает 329 единиц авиатехники. Авиапарк главной авиакомпании, между прочим, насчитывает 228 бортов.