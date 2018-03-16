Три вологодских проекта вышли в финал конкурса «Диво России»

Добавим, в рамках фестиваля „Диво России“ проводится конкурс „Золотые курорты России“ для объектов размещения, санаторно-курортной сферы. Участие в фестивале-конкурсе дает возможность рассказать многочисленной аудитории об уникальных особенностях туристического продукта Вологды.

Вологда.рф: последние новости

Цены на авиабилеты до Санкт-Петербурга снизятся на треть

40 миллионов раз побывали россияне за границей в прошлом году

Получить визу для поездки в Германию можно теперь в Вологде