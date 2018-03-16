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Три вологодских проекта вышли в финал конкурса «Диво России»
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Три вологодских проекта вышли в финал конкурса «Диво России» 

Вологда.рф 16 марта 2018
Фото: Вологда.рф
За победу в финале V Фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ» поборются три проекта из Вологды.
Жюри отметило видеоролики: «Карта гостя Вологды», «Гастрономический фестиваль „Масляный пир“ и „В кружевах — с любовью из Вологды!“. Победителей определят 3-4 апреля во Владимире. Участники могли представить видеопрезентацию в номинациях: „Презентация территорий: города, районы, регионы“, „Природные объекты“, „Историко-археологические и религиозные объекты, музеи“, „Cобытийные мероприятия“, „Легенды, мифы и предания“, „Туристские маршруты и экскурсии“, „Туристские подарки и сувениры“, „Объекты социального туризма“.
Добавим, в рамках фестиваля „Диво России“ проводится конкурс „Золотые курорты России“ для объектов размещения, санаторно-курортной сферы. Участие в фестивале-конкурсе дает возможность рассказать многочисленной аудитории об уникальных особенностях туристического продукта Вологды.
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