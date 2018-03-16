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Нальчик и Симферополь свяжут прямые регулярные авиарейсы
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Нальчик и Симферополь свяжут прямые регулярные авиарейсы 

«Это Кавказ» 16 марта 2018
Между столицами Кабардино-Балкарии и Республики Крым запустят прямые авиарейсы. Перелеты начнут выполнять в июне.
Авиаперевозки из Нальчика в Симферополь будут осуществляться с 10 июня один раз в неделю. Выполнять рейсы будет авиакомпания RusLine на самолетах Bombardier CRJ-100/200, сообщается на сайте Госкомтранса КБР.
Планируется, что из аэропорта Нальчика самолет будет вылетать в 15:20, из Симферополя — в 12:45. Время в пути составит 1 час 40 минут.
В настоящее время из Нальчика выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Стамбул. По итогам 2017 года аэропорт перевез более 236 тысяч человек, рост пассажиропотока составил более 20%.
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