Нальчик и Симферополь свяжут прямые регулярные авиарейсы

Авиаперевозки из Нальчика Симферополь будут осуществляться с 10 июня один раз в неделю. Выполнять рейсы будет авиакомпания RusLine на самолетах Bombardier CRJ-100/200, сообщается на сайте Госкомтранса КБР.

Планируется, что из аэропорта Нальчика самолет будет вылетать в 15:20, из Симферополя — в 12:45. Время в пути составит 1 час 40 минут.