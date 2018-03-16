«ЮВТ Аэро» запустит регулярные рейсы из Воронежа в Сургут и Сочи 

Пока авиакомпания согласовала сетку расписаний полётов только на весну. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустит регулярный рейсы из Воронежа в Сургут и Сочи весной, сообщила пресс-служба Воронежского аэропорта в пятницу, 16 марта. Оба маршрута будут связаны с базовым аэропортом перевозчика в Татарстане, но по-разному. Полёты в Сургут будут выполняться с технической посадкой в Казани, в Сочи — с посадкой в Воронеже. Регулярный рейсы Воронеж — Казань — Сургут запустят с 31 марта. Полёты будут выполняться по субботам на самолётах Bombardier CRJ200, рассчитанных на 50 пассажиров. Время в пути — 4 часа 50 минут. Стоимость авиабилета в одном направлении составит 8 626 рублей. — Новое направление сезона обещает быть востребованным. В любом случае, оно удобнее, чем Воронеж — Москва — Сургут, когда на путь со стыковками уходит от 10 до 20 часов. К тому же из Воронежа, например, погостив у родственников, сибиряки могут напрямую улететь на многие российские и зарубежные курорты, — отметили в аэропорту. Регулярный рейсы Казань — Воронеж — Сочи откроют со 2 мая. Самолёты будут летать каждую среду. Рейсы будут выполняться на самолётах CRJ-200. Стоимость авиабилета из Воронежа составит 7 061 рубль. Пока авиакомпания представила свои полётные программы в расписании Воронежского аэропорта только на весну, до 13 июня. Продажа билетов уже открыта. Сетка летнего периода находится на этапе согласований. В начале марта авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновила прямые рейсы из Казани в Воронеж и обратно. Полёты выполняются раз в неделю на лайнере Bombardier CRJ200. Дарья Крымова