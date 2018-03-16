Авиакомпания Air Belgium будет развивать азиатские направления

Молодая авиакомпания Air Belgium будет развивать азиатские направления, отмечает посвященный гражданской авиации информационно-новостной сайт aviav.ru. Речь идет о новом бельгийском авиаперевозчике, который базируется в брюссельском аэропорту Шарлеруа. Авиационный оператор намерен задействовать в проекте четыре воздушных судна широкофюзеляжного типа Airbus A-340 300. С их помощью перевозчик намерен организовать беспосадочные полеты из Брюсселя в крупнейшие города Азии.

Два самолета A-340 300 на днях получили регистрационные номера (OO-ABB/OO-ABA). В ближайшее время бельгийский перевозчик планирует получить сертификат эксплуатанта. Стартуют полеты в последней декаде марта, а первый авиарейс будет осуществлен по маршруту Брюссель — Гонконг

Средний возраст авиатехники Air Belgium семейства A-340 около 10 лет, ранее эти самолеты летали в интересах авиакомпании Finnair ( Финляндия ). Широкофюзеляжные 4-двигательные лайнеры в последние годы теряют актуальность, а связано это с их прожорливостью, если говорить о расходе топлива. Авиаперевозчик планирует через несколько лет перейти на более современные машины A-350. В компании не исключают вариант перехода на американские самолеты Boeing-777X. Сейчас руководство новообразованной европейской авиакомпании набирает технический/летный/наземный персонал, решает организационные вопросы.

Авиаперевозчик отдал предпочтение воздушной гавани Шарлеруа по ряду причин, где не последнюю роль играют такие факторы как эффективность и доступность. Авиаузел обладает огромным потенциалом, плюс к тому придерживает гибкой ценовой политики, что для развивающейся авиакомпании, бесспорно, немаловажно. Глава брюссельского аэропорта уверен, что приход нового авиаперевозчика усилит их международные позиции, станет еще одни успешным шагом на пути реализации новой стратегии. Авиаузел пользуется определенной популярностью среди бюджетных туристов. В конце этой весны начнут строить новый терминал, который сможет предложить сервис более высокого качества, чем ныне действующий терминал. В 2020-м году планируется модернизировать ВПП, удлинить ее на 0,7 тысячи метров.