Регулярный рейс из Нальчика в Симферополь запустят летом этого года

НАЛЬЧИК , 16 марта. / ТАСС /. Регулярный авиарейс из Нальчика в Симферополь запустят летом этого года, сообщили в пятницу в Госкомтрансе Кабардино-Балкарии (КБР).

"Авиаперевозки из города Нальчика в город Симферополь будут осуществляться с 10 июня 2018 года один раз в неделю авиакомпанией RusLine на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200", — говорится в сообщении.

Вылет из аэропорта Нальчика запланирован на 15:20 мск (соответствует местному времени), из Симферополя в 12:45 мск (соответствует местному времени), время в пути составит 1 час 40 минут.