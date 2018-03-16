Саратовцы собираются на отдых в Крым

Жители областного центра и региона планируют провести отдых на вновь присоединенной российской территории.

Напомним, 18 марта исполнится ровно 4 года со дня воссоединения России Крыма . В честь этого исторического события в Саратове состоится праздничный митинг.

В связи с этим Светлана Черенец — многодетная мама из Саратова поделилась своими впечатлениями с нашим интернет-изданием:

— Воссоединение Крыма с Россией стало значимым событием в нашей истории. Я помню свое детство, когда мы приезжали в Крым на море с родителями, помню отдых в пионерском лагере. Это было по-настоящему счастливое время. Теперь же и мои дети смогут в полной мере, без отсутствия виз или необходимости проходить пограничный контроль, насладится таким отдыхом. Уже прошлым летом мы с мужем на машине возили детей к морю, показали им красоты этого края. Были очарованы доброжелательностью и гостеприимством крымчан. Конечно, за время разлуки с Россией там многое изменилось не в лучшую сторону, и нужно восстанавливать былую красоту и величие всесоюзной здравницы, строить новую инфраструктуру. И сейчас там делаются дороги, инвесторы строят новые гостиницы, возводимый крымский восхищает масштабностью проста. Я уверена, что дальше полуостров будет только развиваться и станет главным местом отдыха россиян. Не нужны нам никакие «Турции» и «Египты», мы будет отдыхать только в Крыму, — говорит многодетная мама.

Митинг к честь воссоединения Крыма и России запланирован на 18 марта в 20:00 возле Саратовской консерватории.