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Саратовцы собираются на отдых в Крым
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Саратовцы собираются на отдых в Крым 

Новости Саратова 16 марта 2018
Фото: Новости Саратова
Жители областного центра и региона планируют провести отдых на вновь присоединенной российской территории.
Напомним, 18 марта исполнится ровно 4 года со дня воссоединения России и Крыма. В честь этого исторического события в Саратове состоится праздничный митинг.
В связи с этим Светлана Черенец — многодетная мама из Саратова поделилась своими впечатлениями с нашим интернет-изданием:
— Воссоединение Крыма с Россией стало значимым событием в нашей истории. Я помню свое детство, когда мы приезжали в Крым на море с родителями, помню отдых в пионерском лагере. Это было по-настоящему счастливое время. Теперь же и мои дети смогут в полной мере, без отсутствия виз или необходимости проходить пограничный контроль, насладится таким отдыхом. Уже прошлым летом мы с мужем на машине возили детей к морю, показали им красоты этого края. Были очарованы доброжелательностью и гостеприимством крымчан. Конечно, за время разлуки с Россией там многое изменилось не в лучшую сторону, и нужно восстанавливать былую красоту и величие всесоюзной здравницы, строить новую инфраструктуру. И сейчас там делаются дороги, инвесторы строят новые гостиницы, возводимый крымский восхищает масштабностью проста. Я уверена, что дальше полуостров будет только развиваться и станет главным местом отдыха россиян. Не нужны нам никакие «Турции» и «Египты», мы будет отдыхать только в Крыму, — говорит многодетная мама.
Митинг к честь воссоединения Крыма и России запланирован на 18 марта в 20:00 возле Саратовской консерватории.
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