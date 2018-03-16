«Таинственный» вьетнамский остров — рай, который туристы еще не успели разрушить

Остров Кондао не попал в туристическую ловушку и сохранил свою первозданную, нетронутую красоту, считают мировые СМИ Сейчас лучшее время года для пляжного отдыха во Вьетнаме . Дожди давно закончились и кристально синие воды сияют. Если вы знаете, где их искать.

Вьетнам сталкивается с теми же проблемами, что и другие страны Юго-Восточной Азии, когда дело доходит до пляжного туризма: «много людей, ущерб для кораллов и мусор», пишет британская газета The Independent

Страны региона предприняли ряд различных мер для защиты своих береговых линий, например, проведение кампаний по уборке мусора, повышение осведомленности общественности, штрафование людей, которые мусорят, и даже закрытие пляжей полностью для посетителей.

Тем не менее, к счастью, есть еще несколько пляжей, которые остаются нетронутыми, безлюдными и неразвитыми, как указано в списке «10 экологически чистых пляжей в Юго-Восточной Азии, которые туристы еще не разрушили», составленном газетой The Independent.

Среди них — пляж Dat Tham на острове Кондао у южного побережья Вьетнама, который был назван одним из 20 самых загадочных островов на Земле сайтом Travel and Leisure в прошлом году.

Дананг, Нячанг и Муйне сейчас забиты туристами, а пляж Dat Tham, охраняемый Национальным парком Кондао, является одним из немногих неосвоенных участков у моря, оставшихся во Вьетнаме.

Чтобы попасть на пляж, посетители должны зарегистрироваться в офисе парка, а затем пройти почти 6,5 км.

Однако, как только вы дойдете до берега, вас встретит красивая (и, скорее всего, полностью уединенная) бухта в форме полумесяца, пишет The Independent.

Но помимо того, о чем пишет The Independent, Кондао может предложить гораздо больше.

В прошлом году CNN назвало его одним из 12 райских островов в Азии, а издание Time включило Кондао в список из 13 мест по всему миру, где путешественники будут поражены голубизной воды.

Консон, единственный обитаемый и самый большой остров из 16 в архипелаге Кондао, бывший когда-то тюрьмой, Time описывает как нетронутый остров с гранитными скалами, обрамляющими кристаллическую воду, где «пляжи выложены золотым песком, голубая вода великолепна».

Источник: vnexpress.net