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Новый пятизвездочный отель открылся в Сапе
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Новый пятизвездочный отель открылся в Сапе 

Вьетнам сегодня 16 марта 2018
Фото: Вьетнам сегодня
Пятизвездочный отель Silk Path Grand Resort & Spa Sapa официально открылся в главном туристическом городе провинции Лао Кай — Сапе, сообщает Biz Hub. Отель расположен на собственном холме с видом на хребет Хоанг Лиен Сон. Дизайн интерьера был вдохновлен великолепием старых французских замков, чей архитектурный стиль хорошо сочетается с яркими этническими декоративными узорами.
Отель располагает 152 номерами, поделенными на 10 категорий, среди которых классический номер, полулюкс, представительский люкс, люкс Ambassador, президентский люкс, двухуровневый номер и бунгало. В каждом комнате есть балкон, некоторые номера располагают террасами.
Ресторан при отеле предлагает посетителям итальянское меню и широкий выбор вин, а салон Chi Spa — множество омолаживающих процедур и вьетнамские традиционные травяные ванны.
Выступая на торжественной церемонии открытия, управляющий директор отеля Стив Тан заявил, что его заведение станет первым в череде новых пятизвездочных отелей бренда Silk Path Hotels & Resorts во Вьетнаме. На данный момент фирма, также, владеет двумя четырехзвездочными отелями в Ханое. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании. Источник: Biz Hub
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