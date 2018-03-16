Авиакомпания S7 Airlines в январе обслужила 645 тысяч пассажиров, теперь занимает второе почетное место в рейтинге крупнейших авиаперевозчиков России, отмечает интерактивное издание aviav.ru. Последние несколько месяцев эту позицию занимал авиаоператор Россия (входит в группу авиакомпаний Аэрофлот). По статистике Росавиации российский авиаперевозчик Россия обслужил менее 645 тысяч человек, пассажиропоток за январь снизился на 4,1 проц., если сравнивать с достижениями за январь 2017-го года.
Авиакомпания из Сибири существенно улучшила свои производственные показатели, пассажирский трафик вырос на 15,39 проц., составил 797,89 тысячи пассажиров. И. Веретенников, занимающий пост коммерческого директора предприятия S7 Group, отмечает активный рост объема пассажирских авиаперевозок в начале 2018-го года по внутренним/международным направлениям. Беря в учет разгар горнолыжного сезона, повышенной популярностью пользуются Мюнхен, Сочи, города Австрии и Италии (северная часть).
В пятерке лидеров по пассажиропотоку, помимо авиакомпании Аэрофлот, оператора S7 Airlines и авиаперевозчика Россия, такие авиаперевозчики как Уральские авиалинии и ЮТэйр. Авиаперевозчик Аэрофлот на первом месте с показателем в 2,455 миллиона человек (+6,61 проц.), оператор ЮТэйр обслужил 587 тысяч человек (+21,61 проц.), а компания Уральские авиалинии — 566,5 тысяч пассажиров (+19,68 проц.).
Среди авиаперевозчиков, работающих в сфере грузоперевозок, высокий темп роста демонстрирует авиакомпания-лоукостер Победа. Авиакомпания пробилась в пятерку лидеров, заняла третьею позицию. Оператор обработал свыше 2,51 тысячи тонн грузов, улучшил свои производственные показатели во много раз. Авиаоператор сделал это за счет увеличения флота, а еще компания смогла сократить до 30 минут разворотное время. Авиакомпания Волга-Днепр перевезла всего-навсего 1,91 тысячи тонн, демонстрирует отрицательную динамику (-29,1 проц.). Сейчас авиаперевозчик занимает 6-е место. На первом месте в рейтинге грузовых авиакомпания AirBridgeCargo, которая обработала свыше 46 тысяч тонн (+9,31 проц.). На втором месте, естественно, авиаперевозчик Аэрофлот, обработавший в январе этого года 16,41 тысячи тонн грузов (+14,31 проц.).