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Итоги 2017-го туристического года подведут в пресс-центре «АиФ-Иркутск»
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Итоги 2017-го туристического года подведут в пресс-центре «АиФ-Иркутск» 

АиФ Иркутск 16 марта 2018
Фото: АиФ Иркутск
В понедельник, 19 марта в 14.00 в пресс-центре «АиФ в Восточной Сибири», (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится круглый стол на тему «Туризм в Приангарье: этнический, сельский, событийный».
На круглом столе планируется обсудить следующие вопросы:
— итоги 2017-го туристического года;
— что предлагает Иркутская область туристам;
— какие виды туризма планируется активизировать в этом году;
— какие новые виды туризма предлагает Приангарье гостям;
— как развивается туристическая инфраструктура в регионе;
— сколько иностранных туристов планируется привлечь в регионе в этом году, из каких стран;
— перспективы развития экологического туризма на территории Иркутской области;
— где власти намерены развивать этнический туризм;
— возможно ли активизировать деловой туризм в регионе, на каких территориях и за счет чего;
— какие события могут привлечь туристов в этом году в Иркутскую область?
Для участия в обсуждении этих вопросов руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сергеевна Сливина, исполнительный директор Ассоциации «Байкальская виза» Татьяна Олеговна Тененбаум, генеральный директор ООО «Гранд Байкал» Виктор Владимирович Григоров и начальник отдела рекреации ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Василий Юрьевич Мальцев.
Напомним, в Слюдянке конфисковали около 150 кг омуля.
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