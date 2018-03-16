Итоги 2017-го туристического года подведут в пресс-центре «АиФ-Иркутск»

В понедельник, 19 марта в 14.00 в пресс-центре « АиФ в Восточной Сибири», (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится круглый стол на тему «Туризм в Приангарье: этнический, сельский, событийный».

На круглом столе планируется обсудить следующие вопросы:

— итоги 2017-го туристического года;

— какие виды туризма планируется активизировать в этом году;

— какие новые виды туризма предлагает Приангарье гостям;

— как развивается туристическая инфраструктура в регионе;

— сколько иностранных туристов планируется привлечь в регионе в этом году, из каких стран;

— перспективы развития экологического туризма на территории Иркутской области;

— где власти намерены развивать этнический туризм;

— возможно ли активизировать деловой туризм в регионе, на каких территориях и за счет чего;

— какие события могут привлечь туристов в этом году в Иркутскую область?

Для участия в обсуждении этих вопросов руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сергеевна Сливина , исполнительный директор Ассоциации «Байкальская виза» Татьяна Олеговна Тененбаум, генеральный директор ООО «Гранд Байкал» Виктор Владимирович Григоров и начальник отдела рекреации ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Василий Юрьевич Мальцев.

Напомним, в Слюдянке конфисковали около 150 кг омуля.