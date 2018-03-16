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Волгоградские гиды готовятся радушно встретить английских болельщиков на матч ЧМ-2018
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Волгоградские гиды готовятся радушно встретить английских болельщиков на матч ЧМ-2018 

ТАСС 16 марта 2018
ВОЛГОГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Мастер-класс для экскурсоводов по знанию культуры и национальных особенностей жителей Англии прошел в четверг в Волгограде.
"Мы проводим этот мастер-класс для экскурсоводов, чтобы встретить английских болельщиков достойно и радушно, учитывая их национальные особенности и культуру", — сказала ТАСС ведущая обучающего семинара, заведующая отделом областной научной библиотеки им. Горького Юлия Суслова.
Замдиректора агентства развития туризма и социокультурных проектов Волгоградской области Денис Тимакин уточнил: «Мы готовимся самым достойным образом встретить туристов из всех восьми стран-участниц ЧМ-2018, сборные которых приедут играть в Волгоград, в том числе и болельщиков из Англии. Пока нет данных о том, сколько именно туристов из Англии и других стран ожидается в Волгоград во время ЧМ-2018».
На 45-тысячном стадионе «Волгоград Арена» во время ЧМ-2018 пройдут четыре матча мирового первенства: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня). Мастер-класс по культуре Англии стал вторым в серии обучающих семинаров для волгоградских гидов в рамках подготовки к ЧМ-2018. Ранее прошел мастер-класс, посвященный культуре Японии, до начала турнира подобные мастер-классы пройдут по культуре остальных шести стран, сборные которых приедут играть в Волгоград.
"Третий семинар пройдет в конце марта по национальному колориту и культуре Польши. Затем африканские страны. К сожалению, у нас не очень много материала по африканским странам и Саудовской Аравии, возможно, для участия в этих обучающих семинарах пригласим студентов из этих стран, которые обучаются в волгоградских вузах", — уточнила Суслова.
Ранее замглавы комитета культуры Волгоградской области Оксана Маргиани сообщила, что на ЧМ-2018 работать с иностранными туристами будут только аттестованные экскурсоводы, их в регионе подготовлено около 100, общаться они будут с болельщиками через переводчиков. В Волгограде достаточно переводчиков, в совершенстве знающих английский, как один из языков международного общения. Тем не менее ожидается, что некоторые организованные группы болельщиков приедут со своими переводчиками.
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