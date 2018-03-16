Ростовчане в мае смогут прямым рейсом улететь в Нижний Новгород

Авиакомпания «Азимут» запустила продажу прямых билетов по направлению Ростов-на-Дону — Нижний Новгород. Летать по данному маршруту самолеты начнут с мая.

— Новые рейсы будут обслуживаться три раза в неделю. Вылеты из Ростова запланированы на вторник, пятницу и воскресенье. Время — 8:20. В обратном направлении, то есть из Нижнего Новгорода в донскую столицу, самолеты полетят в 11:15 по пятницам и в 11:30 по вторникам и воскресеньям, — говорится на официальном сайте перевозчика.