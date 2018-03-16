Что делать в Карелии зимой

Фото Максим Павлов Даже с учетом того, что в России нет места, откуда невозможно проехать пару сотен километров и не увидеть потрясающую природную достопримечательность, Карелия все равно остается одним из самых популярных регионов среди отечественных и зарубежных туристов. В список причин такого ажиотажа смело можно добавлять и вполне адекватные цены, и активное развитие гостиничной и туристической инфраструктуры, и, конечно, невероятно богатое природное и культурное наследие этого северного края. Не желая быть голословной, наша редакция решила провести для своих читателей небольшую, но очень содержательную экскурсию по Карелии, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, чем здесь вообще можно заняться во время отпуска.

Для начала стоит отметить, что Карелия — это идеальное направление для путешествий на собственном автомобиле, так как до границы республики из Санкт-Петербурга можно добраться всего за 4 часа. Это как раз то время, за которое маленькие дети не устают в автокресле, а водитель — без смены за рулем автомобиля, что увеличивает шансы прибытия всей семьи к первой достопримечательности в прекрасном расположении духа.

Фото Максим Павлов А посмотреть здесь есть на что! Чего стоит один только остров Валаам на севере Ладожского Озера, где расположен главный памятник русского зодчества Валаамский мужской монастырь, водопад Ахвенкоски, знакомый каждому, кто смотрел легендарную советскую кинокартину «А зори здесь тихие», или мраморный каньон Рускеала. Кстати, в первый весенний месяц в Карелии еще вовсю царит зимняя атмосфера, так что любителям активного отдыха, бодрящего тело и дух свежестью морозного воздуха, сюда прямая дорога.

Фото Сергей Котельников Несмотря на то, что GPS-навигатор без проблем проведет вас по самым популярным маршрутам, мы бы посоветовали туристам воспользоваться услугами профессиональных инструкторов центра активного отдыха «Терра Нордика». К слову, их экскурсии всегда незабываемы, так как все инструкторы «Терры Нордики» родом из этих краев, а все рассказываемое ими — это не заученный по бумажке текст, а живая история Северного Приладожья из первых уст.

Фото Максим Павлов Тем же, кто приехал в Карелию в том числе и за адреналином, центр активного отдыха предлагает обширную программу из катания на снегоходах (в том числе и детских), квадроциклах и багги, и прогулок по веревочному парку, где коленки начинают трястись даже у тех, кто не боится высоты.

«Точка на карте. Сортавала » Территориально обнаружить точки центра «Терра Нордика» можно в отелях «Точка на карте. Сортавала» и «Дача Винтера», что весьма кстати, так как о ночлеге и местах отдыха в принципе стоит позаботиться заранее.

Как мы уже писали выше, отдых в Карелии можно распланировать на любой уровень бюджета, что наглядно видно на примере также упомянутых отелей. «Точка на карте. Сортавала» и входящий в эту же сеть «Точка на карте. Приозерск» — это отличные примеры мультиформатных отелей комфорт-класса от нового российского гостиничного бренда.

«Точка на карте. Приозерск» Фото Росица Переславцева

Кроме значительной вместительности (61 номер в «Точка на карте. Сортавала» и 30 номеров + 3 люкса в «Точка на карте. Приозерск»), отели сети предлагают своим гостям простые, но запоминающиеся дизайнерские и архитектурные решения, высокие стандарты обслуживания и, конечно, удобное расположение вблизи популярных туристических мест. Так, например, из «Точки на карте. Сортавала» всего за 20 минут можно добраться до уже упомянутых водопада Ахвенкоски, каньона Рускеала и самого города Сортавала, откуда с мая по сентябрь можно доплыть на пароме до острова Валаам.

«Дача Винтера» Фото Росица Переславцева

«Дача Винтера» же ориентирована на тех, кто ищет место для проживания более высокого класса, желательно в уединенном местечке и с богатым историческим наследием. Этот парк-отель идеально соответствует всем условиям, расположившись посреди спускающегося к Ладоге хвойного леса. Рядом с современными коттеджами отеля на берегу возвышается великолепно сохранившаяся историческая усадьба выдающегося хирурга и общественного деятеля Густава Винтера (кстати, в 2018 году отмечается его 150-летие). Сегодня это музей, а в начале 20-го века в усадьбе гостили выдающиеся люди искусства, к примеру, знаменитый художник Николай Рерих . Именно он прославил Карелию на весь мир картинами с потрясающими пейзажами здешней природы. На «Даче Винтера» устраивались музыкальные вечера, литературные салоны, встречи городской интеллигенции, что заложило крепкий фундамент культурной жизни региона.

Сейчас событийный туризм в Карелии — одно из самых активно развиваемых правительством республики направлений внутреннего туризма. Достаточно вспомнить оперный фестиваль в мраморном каньоне Рускеала, который впервые прошел в 2017 году. «Рускеальская симфония» впечатлила всех настолько, что такой концерт решили проводить ежегодно. Опыт проведения музыкальных фестивалей в естественных природных интерьерах, обладающих высокими акустическими характеристиками, — это один из главных мировых трендов последнего времени, так что в этом отношении Карелия шагает впереди России всей.

Подытоживая, хочется остановиться еще на одн моменте, который не оставит равнодушными поклонников всесезонной рыбалки. Карелия с ее 60 тысячами озер и 27 тысячами рек, в которых в избытке обитает окунь, щука, лещ, форель, семга и сотни других видов рыб, должна показаться настоящим раем для туристов, повсюду возящих с собой удочку и снасти.

Именно такой — с дымящейся на костре у озера ухой, тихой заводью мраморного грота, уютом комфортабельного отеля и тысячей других ярких воспоминаний — Карелия навсегда останется в сердце каждого, кто решит провести здесь выходные, отпуск, а то и всю свою жизнь. Предупреждаем, в этих краях все настолько притягательно, что от последнего варианта не застрахованы даже самые закостенелые городские жители!